22-летний правый вингер вышел в стартовом составе Динамо Батуми в четвертьфинале Кубка Грузии против Ирао. Уже на 7-й минуте встречи Георгий поблагодарил тренера за доверие, открыв счет в матче, пишет 24 Канал.

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Начал погром соперника

Цитаишвили получил мяч в штрафной хозяев, убрал двух защитников и пробил в окружении трех опекунов в дальний угол ворот. Голкипер Ирао не смог парировать эффектный удар от динамовца, выведшего Динамо Батуми вперед уже на старте поединка – 0:1.

Видео гола Цитаишвили в 1/4 финала Кубка Грузии

Георгий забил уже свой 5-й гол в 14 сыгранных матчах за батумское Динамо в текущем сезоне-2023/2024. Также в его активе один ассист.

Напомним, что вингер выступает за Динамо Батуми на правах аренды до конца этого сезона. Контракт Цитаишвили принадлежит киевскому Динамо – до конца июня 2025 года. Поэтому к концу этого сезона Георгий вернется в расположение украинского клуба.

Отметим, что четвертьфинальный поединок окончился разгромной победой Динамо Батуми – 1:4. Цитаишвили отыграл полный матч. Уже в следующем раунде Кубка Грузии нынешний клуб Георгия сыграет против Колхети-1913. Полуфинальная встреча намечена на 7 ноября.