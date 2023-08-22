Трансфер з "душком": Шахтар підписав легіонера з сербського клубу, який співпрацює з росіянами

Донецький Шахтар оголосив про підписання чергового новачка. Гравцем команди Патріка ван Леувена став грузинський футболіст Іраклі Азаров.

Грузинський легіонер Іраклі Азаров підписав контракт з "гірниками" терміном на п'ять років. Донецький клуб заплатив солідну компенсацію сербській Црвені Звєзда за 21-річного захисника.

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За даними Transfermarkt, Азаров обійшовся Шахтарю в 3 мільйони євро. Все б нічого, але сербський клуб активно співпрацює з країною-агресором. Црвена Звєзда після початку війни в Україні не відмовилася від спонсорства російської компанії "Газпром", а влітку взяла участь в турнірі в Санкт-Петербурзі.

Зазначимо, що тепер на позицію лівого захисника в Шахтарі є три футболісти: Віктор Корнієнко, бразильський новачок Педріньйо та грузин Азаров.

Що відомо про новачка Шахтаря

Іраклі Азаров народився у 2002 році в Батумі. Футболом розпочав займатися в академії Динамо Тбілісі.

За першу команду дебютував у 17 років та зіграв 14 матчів (3 асисти).

У січні 2021 року став гравцем Динамо Батумі. За півтора сезона зіграв 65 матчів, забив 3 голи та віддав 10 асистів.

Влітку 2022 року Црвена Звізда за 300 тисяч євро викупила контракт Азарова. У складі сербського клубу зіграв 26 матчів та став чемпіоном Сербії (2023).

Також на рахунку Іраклі три титули чемпіона Грузії (2019, 2020, 2021).

Азаров зі збірною Грузії U-21 був учасником молодіжного Євро-2023. За головну команду країни зіграв 12 матчів.