Під час зимової перерви в чемпіонаті клуби УПЛ намагаються посилити свій склад новими гравцями. Враховуючи військову агресію Росії, легіонери не поспішають переходити в українські клуби.

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Палкін: Гочолейшвілі підходить під стиль команди

Не дивлячись на труднощамі із запрошення іноземців, донецькій команді вдалося підписати молодого захисника із Грузії Георгія Гочолейшвілі. Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін прокоментував придбання талановитого футболіста.

Один трансфер ми вже здійснили: у Сабуртало купили грузинського правого захисника Гочолейшвілі під наш стиль – швидкий, технічний, з акцентом на атаці,

– зауважив Палкін.

Проте на цьому трансферна компанія клубу не завершується. Хоча ситуація багато в чому буде залежати від продажу футболістів, зокрема, головної зірки "гірників" Михайла Мудрика.

"Решта інвестицій залежатиме від багатьох факторів, наприклад, піде хтось чи ні. Наразі ще немає фінального рішення. Трансферні вікна ще не відкрилися, це буде січень – початок лютого. Тож ми можемо працювати, усе попереду", – сказав генеральний директор Шахтаря.

Нагадаємо, Шахтар повідомив про підписання Георгія Гочолейшвілі в кінці листопада. Футболіст приєднається до "гірників" у січні 2023 року. Контракт грузинського захисника з донецьким клубом розрахований на п'ять років.

Зазначимо, що у Шахтарі Гочолейшвілі має замінити бразильця Лукаса Тейлора. Гра латераля не вразила тренерський штаб "гірників", тому орендна угода буде, скоріше за все, розірвана.

Що відомо про Гочолейшвілі