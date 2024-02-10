Капітан Жирони вигуками "Слава Україні" перервав інтерв'ю Довбика та Циганкова: круте відео

Лідери Жирони Артем Довбик та Віктор Циганков дали велике інтерв'ю для журналіста, блогера та колишнього футболіста рівненського Вереса Дмитра Поворознюка. Розмову перервав капітан команди Алейш Гарсія, який похизувався українською мовою.

26-річний іспанський півзахисник втрутився у розмову, коли Артем Довбик та Віктор Циганков розповідали про роботу із тренером у тренажерному залі. У той момент Алейш Гарсія із дверей декілька разів вигукнув "Слава Україні!".

Оце так Персональний фанат українця: президент Реала стежитиме за Довбиком у матчі з Жироною

Українізація у Жироні

Капітан Жирони підійнявся настрій українцям, які в інтерв'ю багато згадували про війну в їх рідній країні. Довбик розчулився, коли говорив про обстріли та родину, яка залишається в Україні.

Схоже, що лагідна українізація у Жироні минає чудово під пильним керівництвом зірок збірної України. Слід виділити чудову українську від Артема та Віктора.

Інтерв'ю Довбика та Циганкова (момент із Гарсією о 33:49)

Відзначимо, що обидва українські легіонери потрапили у заявку Жирони на виїзне дербі лідерів Ла Ліги проти Реала. Якщо поява Циганкова була прогнозована, то про участь Довбика, у якого були проблеми з коліном, було невідомо до самого кінця.

У поточному сезоні-2023/2024 Циганков провів вже 22 матчі, у яких забив 4 голи та віддав 3 асисти.

У Довбика справи йдуть ще краще. Артем очолює таблицю бомбардирів Ла Ліги, випереджаючи космічного Джуда Беллінгема із Реала. Український нападник у цьому сезоні вже відзначився 15 м'ячами та 8 гольовими передачами у 26-ти зіграних поєдинках в усіх турнірах.

Матч Реал – Жирона відбудеться 10 лютого о 19:30. Довбик та Циганков зіграють в гостях в Андрія Луніна. Була інформація, що президент "вершкових" Флорентіно Перес у майбутньому протистоянні особисто стежитиме за Довбиком, якого мадридці хочуть підписати вже влітку 2024-го.