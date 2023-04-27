Беленюк розповів, чому рішення про бойкот змагань потрібне Гутцайту
Рішення уряду бойкотувати змагання, де виступатимуть росіяни чи білоруси, неабияк обурило українських спортсменів. Чому наші атлети повинні спостерігати за перемогами представників ворожих країн?
Олімпійський чемпіон із греко-римської боротьби Жан Беленюк ексклюзивно для сайту 24 Каналу поділився думкою, для чого цей "бойкот" потрібен Вадиму Гутцайту. За словами борця-депутата, він не може домогтись нормальної відповіді від того ж міністерства. Адже міністр навіть не навідався на минуле засідання комітету.
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Беленюк: Представники від міністерства – вони не приходять
"Представники від міністерства – вони не приходять. Або приходять, але вони не профільні. А нас цікавить людина, яка має бути в курсі всіх тих прийнятих рішень на рівні Кабміну, їхньої мотивації, короткострокових та довгострокових перспектив. І дати розуміння, що ми намагаємося наблизити, що ми намагаємося досягти подібними рішеннями, хто з нами в цій боротьбі. А відповіді на ці питання ми не отримуємо", – заявив Жан.
Беленюк розповів, як на засідання комітету Верховної Ради намагався поставити запитання Вадиму Марковичу щодо даної ситуації. На що отримав відповідь: "Я провів зустріч із федераціями, які одноосібно підтримали позицію щодо бойкоту".
То чому ж спортсмени так негативно відреагували на це рішення уряду про бойкот, якщо усі на все погодились?
Але я не розумію тоді іншої історії. Якщо федерації одностайно підтримали, то навіщо нам подібний наказ зі сторони уряду? Якщо і так федерації проявили себе з позиції державницької та сказали, що вони займають позицію, що треба бойкотувати, з якою погодився Гутцайт. А подібне рішення зі сторони уряду сприймається Міжнародним олімпійським комітетом як втручання в автономію спорту. Ми вже бачимо, що МОК намагається вбити цей клин між спортсменами та державою саме після подібних рішень. А на перспективу я не знаю, чого чекати від того ж Міжнародного олімпійського комітету після подібних рішень,
– додав Беленюк.
Відзначимо, що заступник міністра молоді та спорту України Андрій Чесноков вирішив дещо зменшити напругу у спортивній родині. За його словами, українські спортсмени зможуть брати участь у змаганнях, де виступатимуть росіяни та білоруси, але при цьому не отримуватимуть підтримку від держави, як фінансову, так і організаційну.
Нагадаємо, що Міжнародна федерація боротьби (UWW) взяла до уваги рекомендацію МОК та повернула до змагань представників країн-окупантів.