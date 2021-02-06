Інтер впевнено переміг Фіорентину, ставши лідером Серії А: відео

Джерело:24 канал
Фіорентина 5 лютого на власному полі приймала Інтер у рамках 21 туру Серії А. Підопічні Антоніо Конте впевнено перемогли суперника.
Голи: Барелла, 31, Перішич, 52
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Вже на старті поєдинку рахунок зустрічі могли відкрити гості. Барелла впритул розстрілював ворота суперника, але голкіпер діяв у рамці воріт бездоганно.
Відповідь "фіалок" була не менш гострою. Іссерік наважився на дальній удар – м'яч пролетів повз стійку.
У середині першого тайму Інтер таки розмочив нулі на табло. "Нерадзуррі" цікаво розіграли кутовий, відкривши Бареллі вільний простір для удару. Півзахисник обробив передачу та майстерно з дальньої відстані поклав м'яч точно під стійку – 0:1.
Фіорентина стрімко вибігла в атаку, удар Бонавентури парирував голкіпер Хандановіч, але м'яч відлетів прямо у ноги гравця господарів. Однак знову воротар Інтера ефектно відбив потужний постріл по центру воріт.
Санчес швидко флангом вибіг у атаку, зробив зрячу передачу на голову Лукаку – удар у бельгійця зовсім не вдався.
Але вже на початку другої 45-хвилинки підопічні Конте подвоїли перевагу. Хакімі увірвався з м'ячем у штрафний майданчик суперника, побачивши вільного Перішича на дальній стійкі відразу віддав передачу на одноклубника. Півзахиснику залишилось лише закотити м'яч у порожні ворота – 0:2.
Наприкінці зустрічі "нерадзуррі" організували схожу атаку. Знову Хакімі забіг у штрафний, але цього разу адресатом його передачі став Лукаку. Удар у форварда не вдався – м'яч полетів високо на трибуни.
У підсумку – 0:2 перемога Інтера.
Фіорентина – Інтер відеоогляд