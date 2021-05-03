Інтер вперше за 11 років переміг у Серії А: фото

У неділю, 2 травня, Аталанта в 34 турі Серії не зуміла на виїзді обіграти Сассуоло – 1:1. Такий результат дозволив Інтеру достроково завоювати титул чемпіонів Італії.

Всі конкуренти Інтера втратили математичні шанси на перемогу в Серії А і забезпечили міланцям дострокову перемогу в національній першості.

Як це було Маліновський сьомий матч поспіль допомагає Аталанті забити гол: відео

Довгоочікуване чемпіонство

Цей титул став першим чемпіонським трофеєм для "нерадзуррі" з сезону 2009/10 – Інтер став чемпіоном Італії в 19 раз в клубній історії.

Крім тренерського генія Конте не можна не відзначити і внесок в цей успіх бельгійського бомбардира Інтера Ромелу Лукаку. На рахунку форварда 21 гол і 10 результативних передач в національній першості.

Як фанати Інтера святкували чемпіонство команди:

До цього 9 років поспіль чемпіоном Італії ставав Ювентус.