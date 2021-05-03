Все конкуренты Интера потеряли математические шансы на победу в Серии А и обеспечили миланцам досрочную победу в национальном первенстве.

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Долгожданное чемпионство

Этот титул стал первым чемпионским трофеем для "нерадзурри" с сезона 2009/10 – Интер стал чемпионом Италии в 19 раз в клубной истории.

Кроме тренерского гения Конте нельзя не отметить и вклад в этот успех бельгийского бомбардира Интера Лукаку. На счету форварда 21 гол и 10 результативных передач в национальном первенстве.

Как фанаты Интера праздновали чемпионство команды:

Интересно. До этого 9 лет подряд чемпионом Италии становился Ювентус.