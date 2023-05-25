Вдало підготувались до фіналу ЛЧ: Інтер вдруге поспіль став володарем Кубка Італії – відеоогляд
Команда Сімоне Індзагі змогла створити камбек у битві з Фіорентиною. Героєм зустрічі став Лаутаро Мартінес, який оформив дубль.
Фіорентина – Інтер 1:2
Голи: Ніко Гонсалес, 3 – Мартінес, 29, 37.
В Італії визначився переможець національного Кубка 2022-2023. У битві за трофей зійшлись Фіорентина та чинний володар трофея Інтер, пише 24 канал.
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Минулого року "неррадзурі" виграли Кубок в фіналі у Ювентуса, він став для них восьмим. Перемога у звітному матчі дозволила б підопічним Сімоне Індзагі наздогнати Рому.
Для Фіорентини фінал був шансом не тільки на перший з 2001 року трофей. Перемога дозволила б "фіалкам" вийти в Лігу Європи, адже через чемпіонат підопічні Італьяно не змогли забезпечити собі єврокубки.
Камбек в першому таймі
Фіо одразу почали втілювати задумане, відкривши рахунок на 3 хвилині. Після прострілу від Іконе захисники Інтера дозволили Ніко Гонсалесу завдати удару з гострого кута. М'яч від ноги Хандановича залетів у сітку.
Втім розвинути успіх "фіалки" не змогли, тоді як Інтер захопив ініціативу і вже до перерви вийшов вперед. Захист суперника ніяк не міг втримати Лаутаро Мартінеса.
Спочатку аргентинець звільнився з-під опіки та реалізував вихід сам-на-сам. А трохи згодом Лаутаро виграв боротьбу у опонента і добив м'яч у сітку з подачі Барелли.
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Після перерви Інтер віддав м'яч супернику і рідко створював небезпеку біля воріт Террачано. Але і сама Фіорентина не змогла пробити оборону "неррадзурі", тому задовольнилась рахунком 1:2.
Дев'ятий Кубок для Інтера
Таким чином, Інтер вдруге поспіль стає володарем Кубка і наздоганяє у рейтингу Рому. У команд тепер по 9 трофеїв, більше лише у Ювентуса – 14. Тепер підопічні Сімоне Індзагі мають направити всі сили на підготовку до фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.
Що ж стосується Фіорентини, то команда ще не втратила шанси на потрапляння до Ліги Європи на наступний сезон. На початку червня команда Вінченцо Італьяно зіграє у фіналі Ліги конференцій із Вест Хемом. Переможець і отримає путівку у ЛЄ.