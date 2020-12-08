Донецький Шахтар проведе вирішальний матч групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2020/2021. Українська команда 9 грудня в Мілані зустрінеться з Інтером у рамках 6-го туру. Переглянути матч в Україні можна онлайн та по телебаченню.
Правами на трансляцію матчів Ліги чемпіонів в Україні володіє група каналів "Футбол 1/2/3", пише
24 канал. Матч Інтер – Шахтар можна буде подивитися на каналі "Футбол 2". Початок зустрічі о 22:00.
До речі
Останній шанс для Шахтаря: анонс на матч Ліги чемпіонів з Інтером Інтер – Шахтар: де дивитися
Дивитися легально онлайн матч Інтер – Шахтар можна на відеосервісі Oll.tv. Однак доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Абонемент на перегляд матчів каналів "Футбол 1/2/3" обійдеться в 109 гривень на місяць. Ці ж канали, а також додатково Setanta Sport обійдеться в 139 гривень на місяць.
Матч онлайн можуть переглянути й власники договорів з інтернет-провайдером "Воля". У них є можливість дивитися матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи в їх додатку "Воля TV" за 29 гривень на 30 днів. За доступ до більшої кількості спортивних каналів абонплата становить 59 гривень на 30 днів.
З цього сезону матчі єврокубків транслюється і на сервісі Megogo. Але для цього слід мати підписку "Оптимальна" або "Максимальна". Перша обійдеться в 97 гривень на місяць.