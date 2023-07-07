Манчестер Юнайтед розглядає Андре Онана, як заміну іспанцю Давіду Де Хеа, який не продовжив контракт із англійським клубом та 1 липня 2023 року став вільним агентом.

До теми Порівняв зі 100 мільйонами Мудрика: у Шахтарі анонсували грандіозний трансфер голкіпера

Стежить за тим, кого може змінити у воротах Інтера

Тому "червоним дияволам" "кров з носа" необхідно підписувати досвідченого голкіпера. Інтер хоче виручити за трансфер 27-річного воротаря збірної Камеруну близько 60 мільйонів євро. Однак пропозиція МЮ наразі зупинилась на сумі у 50 мільйонів. Перемовини між клубами продовжуються.

Перша пропозиція у вигляді 40 мільйонів плюс 5 мільйонів бонусами була відхилена італійцями. Не виключено, що сторони зійдуться на середній сумі у 55 мільйонів.

Український голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін є однією із головним замін Онана для Інтера. Повідомлялось, що "нерадзуррі" вже провели перемовини з представником українця та вдарили по руках, домовившись про 5-річний контракт. Однак наразі це все лише інсайди.

Сам Трубін відреагував на інформацію про перехід Онана в МЮ під постом відомого інсайдера Фабріціо Романо в інстаграмі.

Анатолій у коментарях поставив емодзі очей, натякаючи, що стежить за переходом камерунського візаві.

Романо закріпив коментар українського воротаря, який зібрав вже понад 3400 вподобайок підписників Фабріціо в інстаграмі.



Реакція Трубіна на можливий трансфер Онана / Скриншот із інстаграму Романо

Раніше зазначалось, що Інтер та Шахтар можуть не зійтись у фінансовому питанні трансферу Трубіна. За інформацією різних ЗМІ, "нерадзуррі" готові викласти за українця від 10-ти до 20-ти мільйонів євро. Натомість "гірники" можуть відпустити Анатолія щонайменше за 40 мільйонів.

Слова спортивного директора донеччан Даріо Срни ще більше внесла інтригу у цю тему. Він повідомив, що Трубіна продадуть лише за солідної пропозиції, яку порівняв із 100-мільйонним переходом Михайла Мудрика у лондонське Челсі.

Важливо! Контракт Трубіна з Шахтарем спливає 30 червня 2024 року.