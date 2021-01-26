Інтер – Мілан: онлайн-трансляція матчу Кубка Італії

26 січня Інтер прийматиме Мілан у матчі Кубка Італії. Онлайн-трансляція поєдинку – на сайті Спорт24.

Джерело: 24 канал

"Нерадзуррі" розпочали новий рік з великої домашньої перемоги над Кротоне (6:2), але виїзд в гості до Сампдорії закінчився поразкою з рахунком 1:2. Потім Інтер в рамках Серії А упустив виїзну перемогу над Ромою (2:2), а в 1/8 фіналу Кубка Італії переміг в гостях Фіорентину (2:1).

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В останніх матчах підопічні Антоніо Конте вдома обіграли Ювентус (2:0), а виїзд у гості Удінезе завершився без забитих м'ячів.

Россонері почали рік з виїзної перемоги над Беневенто (2:0), але повернувшись додому програли Ювентусу з рахунком 1:3.

Потім Мілан провів два домашні матчі поспіль з Торіно, обігравши туринців в Серії А з рахунком 2:0, а в Кубку Італії перемігши тільки по пенальті – 0:0 (5:4). В останніх матчах підопічні Стефано Піолі перемогли на виїзді Кальярі (2:0), а на своєму полі програли Аталанти з рахунком 0:3.

Інтер – Мілан: онлайн-трансляція