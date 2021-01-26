26 января Интер будет принимать Милан в матче Кубка Италии. Онлайн-трансляция поединка – на сайте Спорт24.

Источник: 24 канал

"Нерадзурри" начали новый год с большой домашней победы над Кротоне (6:2), но выезд в гости к Сампдории закончился поражением со счетом 1:2. Затем Интер в рамках Серии А упустил выездную победу над Ромой (2:2), а в 1/8 финала Кубка Италии победил в гостях Фиорентину (2:1).

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В последних матчах подопечные Антонио Конте дома обыграли Ювентус (2:0), а выезд в гости Удинезе завершился без забитых мячей.

Россонери начали год с выездной победы над Беневенто (2:0), но вернувшись домой проиграли Ювентусу со счетом 1:3.

Затем Милан провел два домашних матча подряд с Торино, обыграв туринцев в серии А со счетом 2:0, а в Кубке Италии победив только по пенальти – 0:0 (5:4). В последних матчах подопечные Стефано Пиоли победили на выезде Кальяри (2:0), а на своем поле проиграли Аталанте со счетом 0:3.

Интер – Милан: онлайн-трансляция