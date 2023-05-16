Інтер – Мілан: онлайн-трансляція матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів

Інтер та Мілан у вівторок, 16 травня, зіграють матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів. Саме після цього матчу і визначиться, яка команда вийде у фінал. Онлайн-трансляція матчу Інтер – Мілан доступна на сайті 24 Каналу.

У першому матчі між командами Інтер здобув перемогу над Міланом "на виїзді" завдяки двом голам, забитим до 11-ї хвилини. Спочатку відзначився Джеко, а згодом гол забив і Мхітарян.

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Тепер 16 травня команди проведуть матч-відповідь. Оскільки правила виїздного голу вже немає, то Інтер влаштує як перемога чи нічия, так і навіть поразка з різницею в один м'яч. Мілану ж потрібно забивати щонайменше двічі. Їх влаштує лише перемога з різницею у три голи чи більше. Якщо ж основний час закінчиться перемогою Мілана з різницею у два голи, то на вболівальників та футболістів очікуватиме овертайм.

До слова про правило виїздного голу. Свого часу Мілан так пройшов Інтер саме у півфіналі Ліги чемпіонів. І вирішальний гол забив Андрій Шевченко. Він є автором найбільшої кількості голів в міланському дербі.

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Матч Інтер – Мілан відбудеться у вівторок, 16 травня. Початок о 22:00.

В Україні трансляція матчів Ліги чемпіонів доступна на платформі Megogo та для абонентів Воля TV.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Інтер – Мілан.

Інтер – Мілан онлайн