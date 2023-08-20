Лео – творець історії: Мессі з Кривцовим виграли перший трофей для свого клубу – відео

Ліонель Мессі 15 липня 2023 року підписав контракт із Інтер Маямі. Через місяць 7-разовий володар "Золотого м'яча" вже підняв перший кубок над головою.

Інтер Маямі із Ліонелем Мессі продовжив безпрограшну серію та тріумфував у розіграші Кубка ліг-2023. Американський клуб Девіда Бекхема у фіналі в серії пенальті переграв Нешвілл та здобув перший в історії титул, пише 24 Канал.

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Мессі забив 10-й гол у 7 матчах

На 23-й хвилині Інтер Маямі вийшов уперед завдяки феноменальному голу від лідера команди. Мессі відкрив рахунок у матчі неймовірним пострілом у дев'ятку, оформивши ювілейний для себе 10-й гол за новий клуб

Дивіться відео гола Мессі у фіналі Кубка ліг

На 57-й хвилині команда Кривцова пропустила курйозний автогол. Після серії рикошетів м'яч залетів у ворота від воротаря Джейка Каллендера.

Дивіться гол Нешвілла

На 93-й хвилині Інтер Маямі міг виривати перемогу, але після виходу один на один м'яч влучив у стійку, то ж все вирішувалося у серії пенальті.

Команди демонстрували хорошу реалізацію в післяматчевій перестрілці. Один із м'ячів забив і наш Сергій Кривцов, який підходив шостим у своїй команди до 11-метрової позначки. У результаті, серія дійшла до дуелі ударів воротарів, де голкіпер Інтера реабілітувався за автогол та приніс своїй команді перемогу, здійснивши сейв.

Відео драматичної серії пенальті, у якій сильнішим віиявився Інтер Маямі

Таким чином, молодий клуб Девіда Бекхема, який був заснований у 2018 році та почав виступи в MLS у 2020 році, завоював перший в історії трофей. Приємно, що до цього успіху активно долучився українець Сергій Кривцов, який у переможному турнірі провів усі матчі в основі й тільки одного разу був замінений.

Головним же героєм, звісно, став Ліонель Мессі, який прийшов у команду, котра мала 6-матчеву безвиграшну серію та змінив усе за 1 місяць у клубі. Його було визнано найкращим гравцем турніру, а також Лео став найкращим бомбардиром турніру. Після матчу команда продемонструвала свою вдячність йому та носила буквально на руках, підкидуючи легендарного аргентинця.

Дивіться відео з церемонії нагородження