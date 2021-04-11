Інтер обіграв Кальярі та наблизився до Скудетто: відео

Міланський Інтер зробив ще один крок, щоб здобути Скудетто. "Нерроадзуррі" 11 квітня у 30 турі Серії А мінімально перемогли Кальярі.

Інтер – Кальярі 1:0

Гол: Дарміан, 77

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Вивести господарів вперед міг Крістіан Еріксен. Футболіст збірної Данії завдав красивого удару з-за меж штрафного, однак голкіпер Кальярі зробив дивовижний порятунок.

Ще одну нагоду мав Дарміан, який після затяжної атаки Інтера пробив з меж штрафного у ближній кут. Але й тут Вікаріо був на висоті.

Після перерви Вікаріо знову довелося рятувати партнерів після дальніх ударів. Спершу голкіпера Кальярі потурбував Сенсі, а згодом Еріксен.

Чудову нагоду вивести Інтер вперед мав Де Врей. Оборонець приєднався до атаки своєї команди під час кутового. Однак м'яч після його удару влучив у стійку.

На 77 хвилині міланці таки пробили оборону скромного Кальярі. Мартінес обігрався з Лукаку та прострілив уздовж штрафного. На дальній стійці м'яч у ворота переправив Дарміан.

Завдяки перемозі Інтер набрав 74 очки в 30 турах. Підопічні Антоніо Конте за 8 турів до завершення сезону на 11 очок випереджають Мілан.

Інтер – Кальярі відеоогляд