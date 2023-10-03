Інтер – Бенфіка: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

У другому турі Ліги чемпіонів Інтер на власному полі прийматиме Бенфіку. Цей матч відбудеться у вівторок, 3 жовтня. Онлайн-трансляція матчу Інтер – Бенфіка доступна на сайті 24 Каналу

Інтер та Бенфіка не надто вдало стартували в груповому етапі Ліги чемпіонів. Бенфіка на власному полі неочікувано поступилася австрійському Зальцбургу. А Інтер лише наприкінці зустрічі уник поразки в матчі проти Реал Сосьєдад на виїзді. Тож в очній зустрічі обидві команди намагатимуться покращити ситуацію.

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Окрім того, це буд повторення чвертьфіналу Ліги чемпіонів минулого сезону. Тоді в першому матчі Інтер переміг на виїзді 0:2. А в Мілані на "Джузеппе Меацца" команди видали божевільний матч з шістьма голами – бойова нічия 3:3.

Матч Інтер – Бенфіка відбудеться у вівторок, 3 жовтня. Початок зустрічі о 22:00. Офіційним транслятором Ліги чемпіонів в Україні є онлайн-сервіс Megogo, де і можна буде дивитися відео матчу Інтер – Бенфіка. Однак доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Також трансляція матчу Інтер – Бенфіка доступна на платформі Volia TV. Але теж лише для підписників.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-транслцію матчу Інтер – Бенфіка. Тут також оперативно будуть опубліковані усі відео голів цього матчу. Вона буде доступна в цій новині