Інтер – Бенфіка: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Інтер та Бенфіка визначать останнього учасника півфіналу Ліги чемпіонів. Їх матч відбудеться в середу. 19 квітня. Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Інтер – Бенфіка.

Італійське місто Мілан сповна може розраховувати на те, що футбольний клуб звідси зіграє у фіналі Ліги чемпіонів. Адже напередодні саме Мілан пройшов Наполі у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. А тепер це може зробити й Інтер. Тож у півфіналі цілком може бути Derby della Madonnina. Правда для цього Інтеру ще треба пройти Бенфіку. Але перший крок для цього "нерадзуррі" вже зробили, коли на виїзді обіграли суперника.

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Перший матч між командами був доволі рівним. Але саме Інтеру вдалося двічі забити у другому таймі та перемогти. Хоча до цього команда шість матчів поспіль не могла перемогти (та й після перемоги над Бенфікою зіграла внічию в чемпіонаті Італії).

А от Бенфіка теж увійшла в "чорну смугу" – програла вже три матчі поспіль, і дещо ускладнила собі боротьбу за трофей в чемпіонаті Португалії. І опинилася на межі вильоту з Ліги чемпіонів. Адже "орлам" треба перемагати з різницею у два голи на виїзді.

Хоч це і видається складним завданням, але Бенфіка вже в цьому сезоні перемагала в Італії. Правда тоді вдалося обіграти Ювентус на виїзді з рахунком 1:2, що цього разу виявиться недостатньо.

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Матч Інтер – Бенфіка розпочнеться о 22:00. Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Інтер – Бенфіка.

Інтер – Бенфіка онлайн