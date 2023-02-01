Не виправдали очікувань фанатів: Інтер вибив Аталанту із Кубка Італії – відеоогляд

У вівторок, 31 січня. Інтер зіграв у дербі проти Аталанти у рамках 1/4 фіналу Кубка Італії. "Нерадзуррі" мінімально обіграли колишній клуб Руслана Маліновського.

Інтер – Аталанта 1:0

Гол: Дарміан, 57

Інтер та Аталанта видали рівний перший тайм, тому надто гострих моментів в обидвох команд не було. Декілька разів воротам господарів загрожував Сапата, але то м'яч полетів повз ворота, то голкіпер Інтера був на місці, пише 24 канал.

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"Нерадзуррі" відповіли ударом головою від Лукаку, який пробив прямо у руки голкіпера Аталанти.

Бога виконав гостру передачу верхом. Сапаті трішки не вистачило, щоб дотягнутись до м'яча, який відлетів під удар Мехле, але захиснику клубу з Бергамо не вдалось розмочити нулі на табло.

Чудовий момент був у Сапати. Дуван відгукнувся на класне закидання у штрафний Інтера, але пробив повз ворота, змарнувавши чудову нагоду.

На 57-й хвилині господарям таки вдалось забити. Дарміан став автором закінчення класної атаки Інтера та доволі легким ударом пробив повз голкіпера Аталанти. Захист "богинь" зіграв далеко не найкраще у цьому епізоді – 1:0.

Мартінес віддав під удар Мхітаряну, але з ударом у вірменського футболіста не склалось.

Копмейнерс та Бога дотепно розіграли штрафний поблизу воріт Інтера, Бога обійшов суперника та пробив із меж штрафного – м'яч пролетів повз ворота. Хоча голкіпер гостей контролював ситуацію.

На екваторі другого тайму Лукман перевірив пильність Онани ударом з-за меж штрафного – потужна гармата прилетіла прямісінько по центру воріт, де стояв голкіпер Інтера.

Як не старалась Аталанта, але бодай зрівняти рахунок так і не змогла. Інтер виходить в 1/2 фіналу Кубка Італії.

Інтер – Аталанта: відеоогляд матчу