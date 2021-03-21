Інгулець здобув історичну перемогу над Олександрією в УПЛ: відео

У неділю, 21 березня, Інгулець на власному полі зіграв проти Олександрії у рамках 19 туру УПЛ. Матч завершився мінімальною перемогою господарів поля.

Інгулець – Олександрія 1:0

Голи: Січінава, 45+2

До слова Українець Маліновський забив пенальті та вирвав перемогу для Аталанти: відео

Поєдинок мав важливе турнірне значення для обох команд через те, мова йде про боротьбу за місце у потенційної зони єврокубків для Олександрії і просування до екватора турнірної таблиці для Інгульця.

При цьому, козаки більше не виглядають колективом, який не освоївся в УПЛ, тому хотіли взяти реванш за два перших історичних поєдинки у відносинах цієї пари.

Наприкінці першого тайму Інгулець забив єдиний гол у матчі. Подача зі штрафного в правому фланзі була повноцінно вибита зі штрафної, після чого Ковальов м'яко накинув з лівого флангу на голову Січінаві – 1:0.

Відео голу Січінави