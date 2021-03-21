Інгулець здобув історичну перемогу над Олександрією в УПЛ: відео

У неділю, 21 березня, Інгулець на власному полі зіграв проти Олександрії у рамках 19 туру УПЛ. Матч завершився мінімальною перемогою господарів поля.
Інгулець – Олександрія 1:0
Голи: Січінава, 45+2
До слова Українець Маліновський забив пенальті та вирвав перемогу для Аталанти: відео
- Поєдинок мав важливе турнірне значення для обох команд через те, мова йде про боротьбу за місце у потенційної зони єврокубків для Олександрії і просування до екватора турнірної таблиці для Інгульця.
- При цьому, козаки більше не виглядають колективом, який не освоївся в УПЛ, тому хотіли взяти реванш за два перших історичних поєдинки у відносинах цієї пари.
Наприкінці першого тайму Інгулець забив єдиний гол у матчі. Подача зі штрафного в правому фланзі була повноцінно вибита зі штрафної, після чого Ковальов м'яко накинув з лівого флангу на голову Січінаві – 1:0.
Відео голу Січінави
- Інгулець набрав важливі три очки та піднявся на 9 сходинку в таблиці УПЛ. Олександрія з 26 очками залишилася сьомою.
- Це перша перемогла Інгульця над Олександрією в історії.