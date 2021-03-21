Ингулец одержал историческую победу над Александрией в УПЛ: видео
В воскресенье, 21 марта, Ингулец на своем поле сыграл против Александрии в рамках 19 тура УПЛ. Матч завершился минимальной победой хозяев поля.
Источник:24 канал
Ингулец – Александрия 1:0
Голы: Сичинава, 45+2
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- Поединок имел важное турнирное значение для обеих команд из-за того, что речь идет о борьбе за место в потенциальной зоне еврокубков для Александрии и продвижение к экватору турнирной таблицы для Ингула.
- При этом, казаки больше не выглядят коллективом, который не освоился в УПЛ, поэтому хотели взять реванш за два первых исторических поединка в отношениях этой пары.
В конце первого тайма Ингулец забил единственный гол в матче. Подача со штрафного в правом фланге была полноценно выбита из штрафной, после чего Ковалев мягко набросил с левого фланга на голову Сичинава – 1:0.
Видео гола Сичинава
- Ингулец набрал важные три очка и поднялся на 9 место в таблице УПЛ. Александрия с 26 очками осталась седьмой.
- Это первая победила Ингула над Александрией в истории.
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