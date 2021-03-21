В воскресенье, 21 марта, Ингулец на своем поле сыграл против Александрии в рамках 19 тура УПЛ. Матч завершился минимальной победой хозяев поля.

Ингулец – Александрия 1:0

Голы: Сичинава, 45+2

К слову Украинец Малиновский забил пенальти и вырвал победу для Аталанты: видео

Поединок имел важное турнирное значение для обеих команд из-за того, что речь идет о борьбе за место в потенциальной зоне еврокубков для Александрии и продвижение к экватору турнирной таблицы для Ингула.

При этом, казаки больше не выглядят коллективом, который не освоился в УПЛ, поэтому хотели взять реванш за два первых исторических поединка в отношениях этой пары.

В конце первого тайма Ингулец забил единственный гол в матче. Подача со штрафного в правом фланге была полноценно выбита из штрафной, после чего Ковалев мягко набросил с левого фланга на голову Сичинава – 1:0.

Видео гола Сичинава