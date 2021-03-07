Інгулець та Колос поділили очки: незабитий пенальті наприкінці матчу – відео

Інгулець та Колос очним матчем закрили недільну програму 17 туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок у Кропивницькому завершився нічиєю.

Інгулець – Колос 0:0

Нереалізований пенальті: Оріховський, 87 (Колос)

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У середу, 3 березня, Колосу довелося провести виснажливий кубковий матч проти Динамо. Підопічні Руслана Костишина поступилася у серії пенальті. Ймовірно, що втома позначилася на грі Колоса, який за увесь перший тайм завдав тільки одного удару по воротах Інгульця.

Клуб із села Петрова виглядав свіжішим та створив декілька напівмоментів біля воріт Волинця. Втім, до голу справа у першій половині гри не дійшла.

Після перерви Колос мав усі підстави, щоб відкрити рахунок. На 57 хвилині Запорожцю довелося вибивати м'яч майже з лінії воріт після кутового. Мілько вже бачив м'яч у воротах, але капітан Інгульця вчасно ліквідував загрозу.

На 83 хвилині розбудити глядачів матчу спробував воротар Інгульця Малиш. Він вийшов з воріт, щоб забрати м'яч. Однак голкіпер, ймовірно, не був впевнений, що м'яч уже у штрафному, тому впав та пропустив його. Малиша підстрахували оборонці, а гравець Колоса Антюх завчасно вимкнувся з епізоду.

Через 3 хвилини Колос отримав шанс вирвати перемогу. Арбітр призначив пенальті у ворота Інгульця після падіння Ільїна. Пенальті вирішив виконати Оріховський, проте його удар відбив Малиш!

У підсумку в матчі Інгулець – Колос голів так і не було.

Колос після матчу з Інгульцем залишився на 6 сходинці. Однак посунути "колосків" може Олександрія, якщо 8 березня переможе Дніпро-1. Натомість Інгулець наздогнав Минай, з яким має по 13 очок.

Інгулець – Колос відеоогляд