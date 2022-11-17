Інгулець – Динамо 1:2
Голи: Сітало, 62 – Циганков, 32 (п), 45+1
Поєдинок проти Динамо став першим для Младена Бартуловича на посаді виконувача обов'язків головного тренера Інгульця. Сергій Лавриненко був звільнений після поразки від Металіста (1:2), пише 24 канал.
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Кияни не були гостинним та завдали поразки команді Бартуловича.
У другій частині першого тайму кияни двічі забили у ворота номінальних господарів. Спершу Циганков влучно пробив із пенальті – 0:1.
Відео першого голу Динамо
А вже у компенсований до першого тайму час відзначився вже з гри. Лонвейк головою скинув на Дубінчака. Владислав красиво перекинув голкіпера та в останній момент віддав на вільного Циганкова. Віктору нічого не залишалось, як і з декількох сантиметрів надіслати м'яч вже у порожні ворота Інгульця. Динамо подвоїло свою перевагу завдяки дублю Циганкова – 0:2.
Відео другого голу Циганкова
По перерві підопічні Бартуловича скоротила відставання до мінімуму. На 62-й хвилині Сітало у падінні замкнув розрізну передачу у штрафному майданчику "біло-синіх" – 1:2.
Як Інгулець скоротив відставання: дивіться відео
Однак на більше Інгульця не вистачило. Динамо здобуло перемогу з рахунком 1:2.
- Динамо з 23 очками замикає трійку лідерів турнірної таблиці УПЛ.
- Інгулець продовжує бути невдахою чемпіонату – останнє 16-те місце, здобувши лише 7 балів.