Ингулец – Динамо 1:2
Голы: Ситало, 62 – Цыганков, 32 (п), 45+1
Поединок против Динамо стал первым для Младена Бартуловича в должности исполняющего обязанности главного тренера Ингульца. Сергей Лавриненко был уволен после поражения от Металлиста (1:2), пишет 24 канал .
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Киевляне не были гостеприимны и нанесли поражение команде Бартуловича.
Во второй части первого тайма киевляне дважды забили в ворота номинальных хозяев. Сначала Цыганков точно пробил с пенальти – 0:1.
Видео первого гола Динамо
А уже в компенсированное к первому тайма время отличилось уже по игре. Лонвейк головой сбросил на Дубинчака. Владислав красиво опрокинул голкипера и в последний момент отдал на свободного Цыганкова. Виктору ничего не оставалось, как и с нескольких сантиметров отправить мяч уже в пустые ворота Ингульца. Динамо удвоило свое преимущество благодаря дублю Цыганкова – 0:2.
Видео второго гола Цыганкова
После перерыва подопечные Бартуловича сократила отставание до минимума. На 62-й минуте Ситало в падении замкнул разрезную передачу в штрафной "бело-синих" - 1:2.
Как Ингулец сократил отставание: смотрите видео
Однако больше Ингульца не хватило. Динамо одержало победу со счетом 1:2.
- Динамо с 23 очками замыкает тройку лидеров турнирной таблицы УПЛ.
- Ингулец продолжает быть неудачником чемпионата – последнее 16-е место, получив всего 7 баллов.