Поразка від Металіста 1925 (1:2) стала останньою краплею терпіння президента Інгульця Олександра Поворознюка. Відразу після матчу бос клубу попрощався з головним тренером команди Сергієм Лавриненком.

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Проте команда не довго залишалась без головного тренера. Як повідомила прес-служба клубу, виконуючим обов'язки головного тренера призначено Младена Бартуловича. 36-річний фахівець вже провів перше тренування команди.

Зазначимо, що хорватський фахівець входив до складу тренерського штабу Лавриненка, тож прекрасно знайомий із проблемами команди. Перший іспит на Бартуловича чекає 17 листопада, коли в пропущеному матчі 1-го туру Інгулець зіграє проти київського Динамо.

Довідка. Младен Бартулович – вихованець сплітського Гайдука. Більшу частину футбольної кар’єри він провів в Україні. В його послужному списку виступи у складі Дніпра, Карпат, Кривбаса, київського Арсеналу, Ворскли. Також хорватський півзахисник грав за польський Медзь. Останнім клубом Бартуловича був Інгулець, в якому на початку цього року він завершив кар’єру. Крім того, в активі Младена є два матчі у складі збірної Хорватії.

Відео першого тренування Бартуловича