Це давній жарт, – Ілон Маск спростував інформацію про купівлю Манчестер Юнайтед

Ілон Маск написав, що не купує команду Манчестер Юнайтед. Він пояснив, що це був всього лиш жарт.

Нещодавно Ілон Маск написав, що купує футбольну команду Манчестер Юнайтед. Але згодом він пояснив, що це всього лише старий жарт.

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Маск не купує Манчестер Юнайтед

Маск заявив, що його допис про купівлю футбольної команди всього лиш жарт.

Ні, це давній жарт у твітер Я не купую жодних спортивних команд,

– написав він.

При цьому він додав, що якби таки купував якусь спортивну команду, то це була б саме Манчестер Юнайтед, оскільки вони були його улюбленою командою в дитинстві.

Фанати закликали Маска придбати Манчестер Юнайтед

Цікаво, що фанати закликали Маска купити Манчестер Юнайтед замість твітер. Зараз клуб належить американській сім'ї Глейзерів, яка придбала його у 2005 році за 955,51 мільйона доларів.

На момент закриття фондового ринку 16 серпня вартість клубу становила 2,08 мільярда доларів.

Вболівальники Манчестер Юнайтед останні роки були проти Глейзерів.

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