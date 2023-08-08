Українська федерація назвала винного у дискваліфікації Харлан та закликала його піти у відставку

Це означає, що 60 днів українська олімпійська чемпіонка не має права брати участь у змаганнях. Президент Федерації фехтування України назвав головного ініціатора такого рішення.

До теми Дискваліфікація Харлан через росіянку: все про скандал з українкою на чемпіонаті світу

Кричав на представників України та особисто прийняв рішення про дискваліфікацію Харлан

Михайло Ілляшев на своїй сторінці у фейсбук закликав до відставки голову технічного директорату ЧС-2023 Дітера Ламера, який опинився у центрі скандалу з дискваліфікацією Ольги Харлан. За словами очільника української федерації фехтування, саме він був тією людиною, хто відповідав за дискваліфікацію нашої чемпіонки.

"Пан Дітер Ламер, ви, керівник технічного директорату чемпіонату світу з фехтування в Мілані, є тією особою, на якій лежить відповідальність за те, що сталося на чемпіонаті світу з фехтування в Мілані, коли наша провідна спортсменка, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан, протиправно отримала чорну картку та була дискваліфікована. А правильніше було б сказати, що ви були відповідальним за те, що б цього ніколи не сталося, але не впорались з цим.

До цього часу немає жодного офіційного пояснення та повідомлення причин дискваліфікації та навіть офіційного рішення про це. Проте в засобах масової інформації вже декілька днів є відео де саме ви, пан Ламер, розмовляєте прямо посеред спортивного залу по телефону тренера "нейтральної спортсменки" Анни Смірнової під час скандальних подій. І знову жодних пояснень", – заявив Ілляшев.

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Президент Федерації фехтування України повідомив про подробиці, які відбувалися одразу після закінчення поєдинку між українкою та росіянкою. Виявляється, голова технічного директорату ЧС-2023 не тільки зганьбився через абсолютно невиправдану дискваліфікацію, а й дозволив собі кричати на представника України, який задавав цілком виправдані йому запитання.

"Це саме ви – пан Ламер, повідомили мені, що це ваше рішення дати "чорну картку" і у відповідь на моє прохання надати протокол технічного директорату кричали на мене в технічному директораті, так нічого і не надавши.

Так само це саме ви – пан Ламер, кричали на мене у відповідь на моє питання, чи це ви відповідали за жеребкування на чемпіонаті світу, яке в першому ж колі основної сітки звело наших провідних фехтувальників Ольгу Харлан та Дмитра Рейзліна з "нейтральними спортсменами".

Я не суддя, щоб визнавати вас винним, але я маю всі підстави чітко і відверто заявити вам, що в мене не має до вас довіри. Я впевнений, що в цьому зі мною буде солідарна вся українська фехтувальна спільнота та багато людей з усього світу. І в цьому ви не зможете мені дорікнути.

Пан Дітер Ламер, я закликаю вас подати у відставку з усіх керівних органів Міжнародної федерації фехтування", – сказав Ілляшев.