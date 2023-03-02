Забарний повернувся у загальну групу Борнмута: говорити про дебют в АПЛ ще зарано

Хороші новини з'явились із розташування англійського Борнмута. У загальну групу повернувся Ілля Забарний.

20-річний центральний захисник перебрався з київського Динамо у Борнмут 31 січня 2023 року, але досі не дебютував в АПЛ. Все через травму стопи, яка не дає Забарному провести перший офіційний поєдинок за нову команду.

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Українець незабаром дебютує в АПЛ

Очікувалось, що відновлення Іллі триватиме до початку квітня. Саме до того терміну український футболіст не зможе допомогти своїй новій команді на футбольному полі. Однак пресслужба Борнмута вже повідомила втішні новини про Забарного, який приєднався до загальної групи "вишень". Ілля потрапив в об'єктиви клубних камер.

Однак про дебют говорити ще зарано. Наразі Забарний тренується у полегшеному режимі, адже його процес відновлення ще триває. Але сама поява у загальній групі вже додає оптимізму.

Ілля Забарний уклав контракт із Борнмутом до кінця червня 2028 року. За різною інформацією ЗМІ, трансфер захисника обійшовся Борнмуту від 22-х до 27-ми мільйонів євро. Також київське Динамо має отримати 20% від наступного продажу центрбека.

Нагадаємо, що новий клуб Забарного бореться за виживання в АПЛ. "Вишні" посідають передостаннє 19-те місце у турнірній таблиці, маючи у своєму активі після 24-х зіграних поєдинків лише 21 бал.

Борнмут випереджає лише на 3 очки Саутгемптон, який йде останнім.

У попередньому турі АПЛ Борнмут був вдома розгромлений МанСіті 1:4. У наступному турі англійської першості "вишні" зіграють на виїзді проти лідера сезону Арсенала, який 1 березня впевнено переграв вдома Евертон 4:0.