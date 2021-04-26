Ілля Забарний став найкращим гравцем 23-го туру УПЛ: відео його голу у ворота Інгульця

Експертна комісія обрала захисника київського Динамо Іллю Забарного найкращим гравцем 23-го туру УПЛ. У цьому турі він відзначився забитим голом, який став для нього дебютним за Динамо.

Ілля Забарний переміг у голосуванні експертної ради УПЛ. Захисник у голосуванні випередив:

півзахисника Динамо Віктора Циганкова, який відзначився дублем;

нападника Олександрії Дмитра Шастала, який забив гол у ворота Шахтаря;

голкіпера Львова Олександра Ільющенкова, який відбив пенальті у матчі проти Десни.

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Нагадаємо, що саме Забарний забив перший гол у матчі проти Інгульця вже на четвертій хвилині. Після розіграшу кутового та подачі від Карлоса Де Пени захисник головою спрямував м'яч у ворота суперника.

Відео голу Забарного

Для Забарного цей гол став першим за головну команду Динамо. А сам матч закінчився розгромним рахунком 5:0. Дублем відзначився Циганков, ще по голу забили Бєсєдін та Попов.

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Варто відзначити, що цей матч Забарний провів із наклеєним пластирем на носі. Він отримав ушкодження у матчі проти Дніпра-1, коли йому завдав удар нападник Артем Довбик. Тож на наступний матч проти Шахтаря захисник вийшов у захисній масці, але вже по ходу гри скинув її.