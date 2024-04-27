Гордість України: Ілля Ковтун виграв дві золоті медалі за день на Євро зі спортивної гімнастики

Ілля Ковтун взяв участь у двох фіналах протягом передостаннього дня на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики. Результат перевершив усі очікування.

В італійському Ріміні цими днями проходить чемпіонат Європи-2024 зі спортивної гімнастики. Передостанній день виявився досить вдалим для України, пише 24 Канал.

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Подвійне золото

Наш гімнаст Ілля Ковтун став справжнім героєм дня, здобувши протягом суботи, 27 квітня, аж дві золоті медалі. Спочатку українець виграв змагання у вправах на паралельних брусах.

Ковтун серед перших розпочав змагання та одразу захопив лідерство. Гімнаст виконав вправу складністю 6,9, отримавши за неї 15,633 бала. У підсумку ніхто не зміг побити результат українця.

Результати у вправах на паралельних брусах:

Ілля Ковтун (Україна) – 15,633 Маріус Георгіу (Кіпр) – 14,866 Ное Зейферт (Швейцарія) – 14,833

У цьому ж змаганні шосте місце посів ще один представник України Назар Чепурний (13,866). Для Ковтуна це друга перемога поспіль на Євро у вправах на паралельних брусах.

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А вже згодом Ілля ще й став чемпіоном у вправах на перекладині. Хлопець вийшов на змагання четвертим та одразу перевершив всіх своїх суперників. Вправу складністю 5,9 Ковтун виконав на 14,600 бала.

Результати у вправах на перекладині:

Ілля Ковтун (Україна) – 14,600 Роберт Творогал (Литва) – 14,566 Маріус Георгіу (Кіпр) – 14,366

Зовсім трохи від нього відстав литовець Роберт Творогал (14,566 бала). Для Іллі це вже сьома медаль в історії на чемпіонатах Європи. Загалом же у України вже є чотири медалі на Євро-2024 зі спортивної гімнастики.