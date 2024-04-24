24 квітня на чемпіонаті Європи визначилися призери змагань у багатоборстві. Олег Верняєв сумарно набрав 84.031 бала, що дозволило йому здобути срібну медаль, пише 24 Канал.

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13-та медаль Верняєва

Найвищу оцінку Олег отримав за виступ на коні – 15.166 бала. Ще один учасник багатоборства від України Ілля Ковтун з результатом 83.331 бала посів шосте місце.

Чемпіоном Європи став Маріос Георгіу з Кіпру, а "бронза" дісталася Юміну Аббадіні з Італії.

Чемпіонат Європи. Багатоборство

1. Маріос Георгіу (Кіпр) – 84,265

2. Олег Верняєв (Україна) – 84,031

(Україна) – 84,031 3. Юмін Аббадіні (Італія) – 83,765

Олег Верняєв став віцечемпіоном Європи / Фото FIG

Для Олега Верняєва це вже 13-та медаль на рівні чемпіонатів Європи (6 золотих, 3 срібних, 4 бронзових). Український гімнаст відбув дискваліфікацію через допінг, яка тривала з листопада 2020 до березня 2023. Олімпійський чемпіон виграв апеляцію і йому скоротили термін дискваліфікації.

Чемпіонат Європи 2024 зі спортивної гімнастики