24 квітня на чемпіонаті Європи визначилися призери змагань у багатоборстві. Олег Верняєв сумарно набрав 84.031 бала, що дозволило йому здобути срібну медаль, пише 24 Канал.
Читайте також Медальний хет-трик: українці здобули три нагороди на Кубку світу з гімнастики
13-та медаль Верняєва
Найвищу оцінку Олег отримав за виступ на коні – 15.166 бала. Ще один учасник багатоборства від України Ілля Ковтун з результатом 83.331 бала посів шосте місце.
Чемпіоном Європи став Маріос Георгіу з Кіпру, а "бронза" дісталася Юміну Аббадіні з Італії.
Чемпіонат Європи. Багатоборство
- 1. Маріос Георгіу (Кіпр) – 84,265
- 2. Олег Верняєв (Україна) – 84,031
- 3. Юмін Аббадіні (Італія) – 83,765
Олег Верняєв став віцечемпіоном Європи / Фото FIG
Для Олега Верняєва це вже 13-та медаль на рівні чемпіонатів Європи (6 золотих, 3 срібних, 4 бронзових). Український гімнаст відбув дискваліфікацію через допінг, яка тривала з листопада 2020 до березня 2023. Олімпійський чемпіон виграв апеляцію і йому скоротили термін дискваліфікації.
Чемпіонат Європи 2024 зі спортивної гімнастики
- На Євро-2024 зі спортивної гімнастики буде розіграно 16 комплектів нагород – по вісім у старшій та юніорській групі.
- Для спортсменів виступ на ЧЄ стане останньою можливістю отримати ліцензію на Олімпіаду-2024.
- Збірну України на змаганнях представляють п'ять атлетів: Ілля Ковтун, Олег Верняєв, Ігор Радівілов, Назар Чепурний та Радомир Стельмах.
- Турнір в італійському Ріміні триватиме з 24 до 28 квітня.