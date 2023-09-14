Збірна України здобула 9 медалей за день у плаванні на Іграх нескорених
Представники нашої країни продовжують показувати себе найкращим чином на змаганнях для військових. У плаванні не було рівних Назару Вознюку, якому підкорилось три золота.
У Дюссельдорфі продовжуються чергові Ігри нескорених, пише 24 канал. Участь у турнірі, який триватиме до 16 вересня, беруть більш ніж 600 спортсменів з 22-х країн.
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Україна продовжує збирати медалі
За перші два ігрових дні "синьо-жовтим" підкорилась аж 21 нагорода. У третій день змагань представники України здобули 9 медалей різного гатунку.
Надуспішним видався день у Назара Вознюка. Військовослужбовець ЗСУ виборов аж три золоті медалі у плаванні – у 50-метрівці вільним стилем та на спині, а також 100-метрівці вільним стилем.
Нагороди у плаванні:
|МЕДАЛЬ
|СПОРТСМЕН
|ВИД СПОРТУ
|КАТЕГОРІЯ
|золото
|Назар Вознюк
|100 метрів вільним стилем
|ISC
|золото
|Назар Вознюк
|50 метрів вільним стилем
|ISC
|золото
|Назар Вознюк
|50 метрів на спині
|ISC
|срібло
|Юлія Паєвська
|100 метрів вільним стилем
|ISD
|срібло
|Іван Молдун
|50 метрів брасом
|ISB
|срібло
|Назар Вознюк / Олександр Пономарьов / Ігор Дерман / Євгеній Кірейонок
|4х50 метрів вільним стилем
|бронза
|Дмитро Полов'ян
|50 метрів на спині
|ISB
|бронза
|Олександр Будько
|50 метрів вільним стилем
|ISB
Також першу медаль Іграх нескорених здобула знаменита парамедикиня Юлія Паєвська, відома як "Тайра". Дівчина здобула срібло у запливі на 50 метрів вільним стилем.
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Що таке Ігри нескорених
Змагання були створені у 2014 році у Великій Британії самим принцом Гаррі. Ігри є частиною паралімпійського стилю, оскільки до нх допускаються поранені або ветерани військовослужбовці. До програми Invictus Games входять 10 видів спорту:
- стрільба з лука
- легка атлетика
- веслування на тренажерах
- паверліфтинг
- плавання
- велоспорт
- волейбол сидячи
- баскетбол
- регбі на візках
- настільний теніс
Україна вперше виступила на змаганнях у 2017 році. До складу нашої команди цього розіграшу потрапили 25 спортсменів: військові та волонтери ЗСУ, Нацгвардії, Національної поліції та добровольчих батальонів.