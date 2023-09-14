У Дюссельдорфі продовжуються чергові Ігри нескорених, пише 24 канал. Участь у турнірі, який триватиме до 16 вересня, беруть більш ніж 600 спортсменів з 22-х країн.

До теми Вогняне веслування: Україна здобула 11 медалей за день на Іграх нескорених

Україна продовжує збирати медалі

За перші два ігрових дні "синьо-жовтим" підкорилась аж 21 нагорода. У третій день змагань представники України здобули 9 медалей різного гатунку.

Надуспішним видався день у Назара Вознюка. Військовослужбовець ЗСУ виборов аж три золоті медалі у плаванні – у 50-метрівці вільним стилем та на спині, а також 100-метрівці вільним стилем.

Нагороди у плаванні:

МЕДАЛЬ СПОРТСМЕН ВИД СПОРТУ КАТЕГОРІЯ золото Назар Вознюк 100 метрів вільним стилем ISC золото Назар Вознюк 50 метрів вільним стилем ISC золото Назар Вознюк 50 метрів на спині ISC срібло Юлія Паєвська 100 метрів вільним стилем ISD срібло Іван Молдун 50 метрів брасом ISB срібло Назар Вознюк / Олександр Пономарьов / Ігор Дерман / Євгеній Кірейонок 4х50 метрів вільним стилем бронза Дмитро Полов'ян 50 метрів на спині ISB бронза Олександр Будько 50 метрів вільним стилем ISB Також першу медаль Іграх нескорених здобула знаменита парамедикиня Юлія Паєвська, відома як "Тайра". Дівчина здобула срібло у запливі на 50 метрів вільним стилем.

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Що таке Ігри нескорених

Змагання були створені у 2014 році у Великій Британії самим принцом Гаррі. Ігри є частиною паралімпійського стилю, оскільки до нх допускаються поранені або ветерани військовослужбовці. До програми Invictus Games входять 10 видів спорту:

стрільба з лука

легка атлетика

веслування на тренажерах

паверліфтинг

плавання

велоспорт

волейбол сидячи

баскетбол

регбі на візках

настільний теніс

Україна вперше виступила на змаганнях у 2017 році. До складу нашої команди цього розіграшу потрапили 25 спортсменів: військові та волонтери ЗСУ, Нацгвардії, Національної поліції та добровольчих батальонів.