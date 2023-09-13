У німецькому Дюссельдорфі з 9 по 16 вересня тривають Ігри нескорених, пише 24 канал. Участь у турнірі беруть більш ніж 600 спортсменів з 22-х країн.
До теми Домінуємо у легкій атлетиці: Україна здобула десять медалей за перші два дні Ігор нескорених
Україна запалює у веслуванні
В перші два дні Україна змогла здобути аж десять медалей, в тому числі і два золота. Втім у третій ігровий день наша команда змогла перевершити цей результат.
Українці здобули аж 11 медалей і всі – у веслуванні. Чотири з них були золотими, їх здобули Микола Заріцький, Назар Вознюк та двічі Володимир Товкис. Інші сім нагород були срібними.
|МЕДАЛЬ
|СПОРТСМЕН
|ВИД СПОРТУ
|КАТЕГОРІЯ
|золото
|Володимир Товкис
|перегони на витривалість
|IR3
|золото
|Володимир Товкис
|спринт
|IR3
|золото
|Назар Вознюк
|перегони на витривалість
|IR4
|золото
|Микола Заріцький
|перегони на витривалість
|IR5
|срібло
|Микола Заріцький
|спринт
|IR5
|срібло
|Олег Должок
|спринт
|IR3
|срібло
|Назар Вознюк
|спринт
|IR4
|срібло
|Юлія Шевчук
|перегони на витривалість
|IR5
|срібло
|Юлія Шевчук
|спринт
|IR5
|срібло
|Іван Молдун
|спринт
|IR2
|срібло
|Максим Дмитраш
|спринт
|IR6
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Що таке Ігри нескорених
Змагання були створені у 2014 році у Великій Британії самим принцом Гаррі. Ігри є частиною паралімпійського стилю, оскільки до нх допускаються поранені або ветерани військовослужбовці. До програми Invictus Games входять 10 видів спорту:
- стрільба з лука
- легка атлетика
- веслування на тренажерах
- паверліфтинг
- плавання
- велоспорт
- волейбол сидячи
- баскетбол
- регбі на візках
- настільний теніс
Україна вперше виступила на змаганнях у 2017 році. До складу нашої команди цього розіграшу потрапили 25 спортсменів: військові та волонтери ЗСУ, Нацгвардії, Національної поліції та добровольчих батальонів.