У німецькому Дюссельдорфі з 9 по 16 вересня тривають Ігри нескорених, пише 24 канал. Участь у турнірі беруть більш ніж 600 спортсменів з 22-х країн.

До теми Домінуємо у легкій атлетиці: Україна здобула десять медалей за перші два дні Ігор нескорених

Україна запалює у веслуванні

В перші два дні Україна змогла здобути аж десять медалей, в тому числі і два золота. Втім у третій ігровий день наша команда змогла перевершити цей результат.

Українці здобули аж 11 медалей і всі – у веслуванні. Чотири з них були золотими, їх здобули Микола Заріцький, Назар Вознюк та двічі Володимир Товкис. Інші сім нагород були срібними.

МЕДАЛЬ СПОРТСМЕН ВИД СПОРТУ КАТЕГОРІЯ золото Володимир Товкис перегони на витривалість IR3 золото Володимир Товкис спринт IR3 золото Назар Вознюк перегони на витривалість IR4 золото Микола Заріцький перегони на витривалість IR5 срібло Микола Заріцький спринт IR5 срібло Олег Должок спринт IR3 срібло Назар Вознюк спринт IR4 срібло Юлія Шевчук перегони на витривалість IR5 срібло Юлія Шевчук спринт IR5 срібло Іван Молдун спринт IR2 срібло Максим Дмитраш спринт IR6

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Що таке Ігри нескорених

Змагання були створені у 2014 році у Великій Британії самим принцом Гаррі. Ігри є частиною паралімпійського стилю, оскільки до нх допускаються поранені або ветерани військовослужбовці. До програми Invictus Games входять 10 видів спорту:

стрільба з лука

легка атлетика

веслування на тренажерах

паверліфтинг

плавання

велоспорт

волейбол сидячи

баскетбол

регбі на візках

настільний теніс

Україна вперше виступила на змаганнях у 2017 році. До складу нашої команди цього розіграшу потрапили 25 спортсменів: військові та волонтери ЗСУ, Нацгвардії, Національної поліції та добровольчих батальонів.