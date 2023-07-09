Битиметься з Роналду: екстренер Шахтаря Ігор Йовічевіч став тренером клубу з Саудівської Аравії

Хорватський спеціаліст був звільнений з донецького клубу після успішного сезону. Новим клубом Ігора стане середняк чемпіонату Саудівської Аравії.

На початку липня Шахтар оголосив про звільнення головного тренера Ігора Йовічевіча. Хорват пропрацював на чолі "гірників" один сезон, вигравши УПЛ та вийшовши в 1/8 фіналу Ліги Європи.

До теми Шахтар оголосив про звільнення Ігора Йовічевіча після успішного сезону

Тим часом, спеціаліст не залишався довго без роботи. Різні ЗМІ пророкували йому роботу в Саудівській Аравії і тепер ці чутки знайшли підтвердження.

Ігор офіційно призначений наставником клубу Аль-Раед з міста Бурайда. Термін дії контракту невідомий. Минулого сезону саудівська команда посіла 10 місце у місцевій Прем'єр-лізі.

На відміну від багатьох аравійських команд, Аль-Раед поки не заманював відомих футболістів високими зарплатами. Основу команди складають місцеві гравці, а нечисленні легіонери з Алжира чи Франції не грали на топ-рівнях.

Читайте також Йовічевіч підійняв високу планку: новий тренерський штаб Шахтаря розкрив завдання на сезон

Нагадаємо, що Йовічевіч під час ігрової кар'єри їздив в Азію, але аж у Китай. На тренерському містку хорват очолював Карпати, словенське Цельє, загребське Динамо, Дніпро-1 та Шахтар.

До слова, на місце Ігора у Шахтар прийшов Патрік ван Леувен, який підписав з клубом контракт на два роки. Минулим місцем роботи нідерландця була Зоря.