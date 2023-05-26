Маліновському приготуватись: Марсель залишиться без головного тренера

Сезон-2022/2023 буде останнім у тренерській кар'єрі Ігоря Тудора на чолі Марселя. Наставник прийняв рішення покинути команду.

Тому керівництву "провансальців" потрібно добре "поламати собі голову", аби знайти гідну заміну талановитому наставнику. Ймовірність того, що Ігор Тудор залишиться тренуватись Марсель на сезон-2023/2024 є дуже низькою.

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Зміни дійдуть до тренерської лави "провансальців"

Тому не тренерському містку французького клубу слід чекати ротацію. Наразі невідомо, як це вплину на ігровий тонус українця Руслана Маліновського. Однак й доля українського півзахисника у Марселі до кінця ще невідома.

Футболіст збірної України грає в оренді, яка розрахована до кінця поточного сезону, після чого Руслан повинен повернутись в італійську Аталанту, якщо його угоду не викуплять французи (опція викупу є у домовленості). Ще раніше ЗМІ повідомляли, що Маліновський задовольнив керівництво Марселя своєю грою, тому клуб достроково викупив контракт українця. Вже навіть називали термін угоди з Маліновським. Але офіційної інформації ще немає.

Маліновський після переходу у Францію провів вже 21 матч, у яких забив 2 голи та віддав одну результативну передачу.

Успішний сезон Ігоря Тудора на чолі Марселя