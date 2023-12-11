Українські гравці Артем Довбик та Віктор Циганков вийшли на поле з перших хвилин. На 12-й Довбик відкрив рахунок у матчі після передачі Циганкова, пише 24 Канал.

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Що кажуть про українських гравців фанати

Артем відіграв 73 хвилини, після чого був замінений на Крістіана Стуані, а на 78-й Крістіан Порту вийшов замість Віктора. Команда Мічела здобула впевнену перемогу — 4:2.

Футбольні вболівальники оцінили гру українського дуету в соціальних мережах:

gimenezista: "Довбик та Циганков – неймовірні".

LaLigaExtra: "Артем Довбик і Віктор Циганков – серйозний дует для "Жирони" в цьому сезоні".

Jonay Amaro: Найкраще в цій "Жироні" те, що навіть її "українська зв’язка" прогресує з кожним матчем. Учора вони домінували та розривали".

Marcos Henrique: "Віктор Циганков сьогодні був найкращим на полі".

FB eye’s #Tenhagout: "Довбик, мене вразив, відтепер буду пильно стежити за ним".

Maxoux: "Довбик монстр, він сьогодні вийшов на поле, щоб знищити Барсу".

Utd_Time: "Радий бачити, як у Циганкова все добре у Жироні".

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До слова. Жирона у матчі чемпіонату Іспанії набрала 41 пункт. Команда стала першою серед учасників топ-5 чемпіонатів, хто вже має понад 40 очок.