Українські гравці Артем Довбик та Віктор Циганков вийшли на поле з перших хвилин. На 12-й Довбик відкрив рахунок у матчі після передачі Циганкова, пише 24 Канал.
Дивіться також Ця Жирона – найкраща команда, яку я коли-небудь бачив, – зізнання Хаві після поразки Барселони
Що кажуть про українських гравців фанати
Артем відіграв 73 хвилини, після чого був замінений на Крістіана Стуані, а на 78-й Крістіан Порту вийшов замість Віктора. Команда Мічела здобула впевнену перемогу — 4:2.
Футбольні вболівальники оцінили гру українського дуету в соціальних мережах:
gimenezista: "Довбик та Циганков – неймовірні".
LaLigaExtra: "Артем Довбик і Віктор Циганков – серйозний дует для "Жирони" в цьому сезоні".
Jonay Amaro: Найкраще в цій "Жироні" те, що навіть її "українська зв’язка" прогресує з кожним матчем. Учора вони домінували та розривали".
Marcos Henrique: "Віктор Циганков сьогодні був найкращим на полі".
FB eye’s #Tenhagout: "Довбик, мене вразив, відтепер буду пильно стежити за ним".
Maxoux: "Довбик монстр, він сьогодні вийшов на поле, щоб знищити Барсу".
Utd_Time: "Радий бачити, як у Циганкова все добре у Жироні".
Святкування результативної дії українців: дивіться відео