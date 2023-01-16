У Віктора Циганкова влітку 2023 року закінчується контракт з Динамо. Тоді ж він може перейти в будь-який клуб, а Динамо за цей перехід не отримає грошей. Окрім того, ще за пів року до закінчення контракту Циганков може підписати попередню угоду з новим клубом, до якого і приєднається влітку.

Читайте також Грошові апетити: європейський гранд відмовився від трансферу Циганкова через забаганки гравця

Цілком ймовірно, що таким клубом стане іспанська Жирона. Сам Циганков вже був помічений на матчі команди. Окрім того, одним з керівників клубу є Пере Гвардіола (брат тренера МанСіті Пепа Гвардіоли), який також займається і справами самого Циганкова. І нібито сам Циганков підписав контракт на чотири роки з Жироною.

Однак в Жироні не хочуть чекати до літа, коли Циганков зможе приєднатися до них безкоштовно. І хочуть в січні 2023 року оформити трансфер гравця. Тож тепер іспанський клуб веде переговори про фінансову компенсацію для Динамо за перехід Циганкова. Однак іспанські ЗМІ не називають суму, яку готова запропонувати Жирона за трансфер Циганкова.

Натомість українські ЗМІ напередодні повідомляли, що Жирона зробила пропозицію Динамо в розмірі 4 мільйонів євро. Ще один мільйон євро мав бути у виглядів бонусів. А також частку від суми наступного продажу Циганкова.

Хоча тоді ж Динамо отримало пропозицію щодо трансферу Циганкова від іншого клубу – нідерландського ПСВ. Там теж запропонували заплатити одразу 4 мільйонів євро. І теж передбачили відсоток від майбутнього трансферу гравця. От тільки сума бонусів була більшою – до 3,5 мільйонів євро.

Жирона вже не вперше намагається підписати Циганкова. Влітку 2022 року іспанський клуб запропонував 10 мільйонів євро за його трансфер. Але власник Динамо Ігор Суркіс відмовився продавати футболіста.