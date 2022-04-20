Ігор Галушка здобув другу нагороду на "Іграх нескорених": потужні фото

У Нідерландах тривають "Ігри нескорених". Наша команда продовжує успішно виборювати нагороди для своєї країни.

"Наш монстр у спорті"

Українець Ігор Галушка здобув другу нагороду для України. Наш захисник виборов "срібло" з веслування на тренажерах на 1 хвилину.

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Ігорко – це наш монстр у спорті та людина з велетенською силою духу! Друже, пишаємося, що можемо бути з тобою в одній команді та вболівати за тебе,

– зазначили на сторінці Invictus Games: Team Ukraine.

Ігор раніше здобув "золото" у веслуванні на тренажері на 4 хвилини.



Ігор Галушка / Фото Invictus Games: Team Ukraine



Підтримка українця / Фото Invictus Games: Team Ukraine

Ветеран підійнявся на п'єдестал із синьо-жовтим прапором зі словами "Save Mariupol", аби увесь світ почув заклик "Зберегти Маріуполь".

Також 20 квітня Віктор Легкодух підійнявся на другу сходинку п'єдесталу за підсумками змагань у греблі на тренажері на 4 хвилини.