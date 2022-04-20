"Наш монстр в спорте"
Украинец Игорь Галушка завоевал вторую награду для Украины. Наш защитник завоевал "серебро" по гребле на тренажерах на 1 минуту.
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Игорько – это наш монстр в спорте и человек с гигантской силой духа! Друг, гордимся, что можем быть с тобой в одной команде и болеть за тебя,
– отметили на странице Invictus Games: Team Ukraine.
Игорь раньше получил "золото" в гребле на тренажере на 4 минуты.
Игорь Галушка / Фото Invictus Games: Team Ukraine
Поддержка украинца / Фото Invictus Games: Team Ukraine
Ветеран поднялся на пьедестал с сине-желтым флагом со словами Save Mariupol, чтобы весь мир услышал призыв "Сохранить Мариуполь".
Также 20 апреля Виктор Легкодух поднялся на второе место пьедестала по итогам соревнований в плотине на тренажере на 4 минуты.