Вибачились за конфуз: Ігоря Беланова запросили на церемонію "Золотий М'яч" у 2024 році

Колишню зірку Динамо "обділили" на останньому нагородженні, приписавши його нагороду Гарі Лінекеру. Видання France Football принесло офіційні вибачення перед українцем.

Наприкінці жовтня відбулась церемонія нагородження "Золотий М'яч-2024". Головний приз вечора дістався Ліонелю Мессі, який вже ввосьме став його володарем.

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Під час заходу стався конфуз від організаторів France Football. Серед запрошених гостей був відомий форвард Гарі Лінекер. На офіційному акаунті Золотого М'яча англійця вказали як володаря Золотого М'яча 1986 року.

Втім насправді того разу Гарі став другим у голосуванні, тоді як переміг гравець Динамо Ігор Беланов. Сам український форвард розповів, що France Football приніс перед ним вибачення за цей інцидент.

Головний редактор видання France Football Вінсент Гарсія відреагував на інцидент, який стався під час трансляції церемонії нагородження "Золотий М'яч". Зв'язався з пресслужбою, вибачився за неприпустиму помилку організаторів, в результаті якої на офіційному акаунті у твітері Гарі Лінекера протитрували власником Золотого М'яча 1986 року. І запросив на церемонію нагородження Золотого м'яча 2024 року. На кожному майданчику всьому світу ми невпинно нагадуватимемо про Україну, її народ і біду, яку приніс нам російський агресор! Ми повинні відстоювати справедливість і захищати свої права всіх фронтах: у спорті, в боях, у дипломатії. Готовий наступного року приїхати разом із найкращим футболістом 1975 року Олегом Володимировичем Блохіним та використати можливість участі у церемонії нагородження для того, щоб донести до світу правду про Україну та українську позицію. Вибачення прийняв,

– написав Беланов на своїй сторінці у фейсбук.

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Беланов та Лінекер у 1986 році