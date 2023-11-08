В конце октября прошла церемония награждения "Золотой Мяч-2024". Главный приз вечера достался Лионелю Месси, который уже восьмой раз стал его обладателем.

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Во время мероприятия произошел конфуз от организаторов France Football. Среди приглашенных гостей был известен форвард Гари Линекер. На официальном аккаунте Золотого Мяча англичанина указали как обладателя Золотого Мяча в 1986 году.

Впрочем, в этот раз Гарри стал вторым в голосовании, тогда как победил игрок Динамо Игорь Беланов. Сам украинский форвард рассказал, что France Football принес ему извинения за этот инцидент.

Главный редактор издания France Football Винсент Гарсия отреагировал на инцидент, произошедший во время трансляции церемонии награждения "Золотой Мяч". Связался с прессслужбой, принес извинения за недопустимую ошибку организаторов, в результате которой на официальном аккаунте в твиттере Гари Линекера противостояли владельцем Золотого Мяча 1986 года. И пригласил на церемонию награждения Золотого мяча в 2024 году. На каждой площадке всему миру мы будем напоминать об Украине, ее народе и беде, которую принес нам российский агрессор! Мы должны отстаивать справедливость и защищать свои права на всех фронтах: в спорте, в боях, в дипломатии. Готов в следующем году приехать вместе с лучшим футболистом 1975 Олегом Владимировичем Блохиным и использовать возможность участия в церемонии награждения для того, чтобы донести до мира правду об Украине и украинской позиции. Извинения принял,

– написал Беланов на своей странице в фейсбуке.

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Беланов и Линекер в 1986 году