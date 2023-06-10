Прихильниця України Іга Швьонтек виграла Ролан Гаррос у запеклому фіналі

Лідерка рейтингу WTA продовжує збирати трофеї на ґрунтовому Grand Slam, вигравши турнір у Парижі втретє за чотири роки. У вирішальній грі Іга отримала серйозний спротив від сенсаційної Кароліни Мухової.

Іга Швьонтек (Польща) – Кароліна Мухова (Чехія) 2:1 (6:2, 5:7, 6:4)

У Парижі добіг закінчення другий цього року жіночий турнір Grand Slam – Ролан Гаррос. Українки показали непогані результати – Цуренко вийшла в 1/8 фіналу, а Світоліна дійшла до чвертьфіналу, пише 24 канал.

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У фінал же вийшла перша ракетка світу Іга Швьонтек. Полячка захищала трофей, здобутий минулого року, у битві із сенсаціонною фіналісткою Кароліною Муховою.

Чешка, що йде 43-ою в рейтингу WTA, двічі дивувала на цьому турнірі. На старті Ролан Гаррос Кароліна вибила восьму ракетку світу Марію Саккарі, а у півфіналі на характері вимучила перемогу над другою ракеткою Аріною Сабалєнка.

Ударний початок фаворитки

Втім все одно у фіналі Мухова була явною аутсайдеркою, що і підтвердив перший сет. Швьонтек не мала на старті проблем із чеською опоненткою, вигравши три перших гейми та зробивши брейк за рахунку 5:2.

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Другий також почався за сценарієм Іги, їй знову вдалось почати з трьох виграних геймів, але після цього аналогічне досягнення вдалось Муховій, що зрівняло рахунок.

Неймовірний характер Мухової та клас Швьонтек

Це дало натхнення Кароліні, яка змогла насилу зрівняти рахунок, скориставшись лише третім сетболом.. Якщо у першому Швьонтек не програла жодного гейму на своїй подачі, до у другому таких було три.

У вирішальному сеті кураж Мухової продовжився. Чешка одразу ж зробила брейк, але полячка відновила паритет за три гейми. За рахунку 3:3 суперниці знову обмінялись виграними геймами на чужих подачах.

В підсумку гра вирішилась у десятому геймі за рахунку 5:4 на користь Швьонтек. У геймі на подачі Мухової чешка взяла лише одну подачу, а в останній допустила подвійну помилку.

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Іга Швьонтек залишається лідеркою рейтингу WTA

Тому попри серйозний спротив від Кароліни чемпіонкою Ролан Гаррос стає Іга Швьонтек, яка зберігає за собою статус першої ракетки світу. Його вона утримує вже більше року, з початку квітня 2022 року.

Для Іги це четвертий титул на турнірах Grand Slam, при чому третій – саме на Ролан Гаррос. Турнір у Франції Швьонтек вигравала у 2020 та 2022 роках. Також минулого року полячці підкорився ще і US Open. Загалом же це 14-ий трофей в кар'єрі 22-річної тенісистки.

. Іга Швьонтек активно підтримує Україну у війні з Росією та допомагає благодійним організаціям, які піклуються про постраждалих громадян. Також полячка виходить на корт у кепці із синьо-жовтою стрічкою.