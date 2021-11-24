У IBU оголосили про зміну правил в біатлоні: чого слід очікувати у новому сезоні

У новому біатлонному сезоні-2021/2022 очікуються зміни у правилах. IBU пішов на поступки біатлоністам.

Більшість нових правил скасовують дискваліфікацію

Нововведення будуть відразу у декількох дисциплінах. Тепер спортсменів не будуть дискваліфікувати за фальстарт та відсутність дотику при передачі естафети.

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Якщо під час передання естафети не відбудеться торкання, то команда отримає двохвилинний штраф. Раніше за це дискваліфікували.

Щодо особистих гонок, то тепер за достроковий старт теж буде покарання у вигляді зайвих секунд. Тепер якщо біатлоніст розпочинає гонку раніше, то в результаті буде розрахований фактичний час старту плюс учасник отримає 30 секунд штрафу.

Раніше при старті до 3 секунд від належного, був штраф 30 секунд. Якщо спортсмен стартував раніше, ніж за 3 секунди до належного, то його дискваліфікували.

Зміни стосуються і кваліфікації до мас-старту. Якщо у спортсменів буде однакова кількість очок під час відбору за результатами минулих гонок цього етапу, то враховуватиметься найкращий результат на Кубку світу у цьому сезоні.

Якщо біатлоніст забув зробити штрафне коло, то він може повернутися та пройти його. Але з дотриманням всіх заходів безпеки, і не заважаючи іншим учасникам.

Головний тренер жіночої збірної Урош Велепец зазначав, що у Швеції виступлять – Олена Білосюк, Юлія Джима, Валентина Семеренко, Віта Семеренко, Анастасія Меркушина та Ірина Петренко.

Наставник чоловічої команди Юрай Санітра теж назвав склад команди, який відправиться в Естерсунд. За його словами, це Дмитро Підручний, Богдан Цимбал, Антон Дудченко, Денис Насико й Андрій Доценко.

У суботу, 27 листопада, розпочнеться новий біатлонний сезон. Перший етап Кубку світу стартує в швецькому Естерсунді.