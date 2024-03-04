Міністерство молоді та спорту України оприлюднило основний та резервний список гравців, які вирушать на поєдинок проти Боснії і Герцеговини. У ньому не знайшлося місця низці відомих виконавців.
Читайте також Розпочався продаж квитків на "домашній" матч збірної України в Польщі: ціна та умови придбання
Кого викликав Ребров
У наказі зазначено, що офіційна делегація в кількості 52 осіб вирушить з Марбельї (Іспанія) до Зеніци (Боснія та Герцеговина) 19 березня. Там команда пробуде до 22 березня.
Основний список футболістів збірної України
- Воротарі: Георгій Бущан (Динамо), Андрій Лунін (Реал), Анатолій Трубін (Бенфіка).
- Захисники: Денис Попов, Владислав Дубінчак, Олександр Караваєв, Олександр Тимчик (всі – Динамо), Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (всі - Шахтар), Олександр Сваток (Дніпро-1), Ілля Забарний (Борнмут), Віталій Миколенко (Евертон).
- Півзахисники: Тарас Степаненко, Георгій Судаков, Єгор Назарина, Олександр Зубков (всі – Шахтар), Олександр Піхальонок (Дніпро-1), Віктор Циганков (Жирона), Сергій Сидорчук (Вестерло), Руслан Маліновський (Дженоа), Олександр Зінченко (Арсенал), Михайло Мудрик (Челсі).
- Форварди: Данило Сікан (Шахтар), Артем Довбик (Жирона), Роман Яремчук (Валенсія).
Резервний список гравців збірної України
- Воротар: Дмитро Різник (Шахтар).
- Захисник: Максим Таловєров (ЛАСК).
- Півзахисники: Віталій Буяльський, Микола Шапаренко (обидва – Динамо).
- Форварди: Назарій Русин (Сандерленд), Владислав Ванат (Динамо).