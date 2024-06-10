Несподіваний вибір: Кличко назвав суперника, який завдав йому найсильнішого удару в кар'єрі

Володимир Кличко – один з найвеличніших боксерів хевівейту в історії. Українець протистояв чималій кількості небезпечних суперників, серед яких були панчери першої величини.

Усього на професійному рівні він провів 69 боїв. Проте був один, який виділявся на тлі інших через надзвичайну міць опонента.

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Хто завдав Кличку найсильнішого удару

Колишній чемпіон світу Володимир Кличко назвав найсильнішого панчера серед своїх колишніх суперників. Він обрав боксера з Південної Африки.

Найсильніший панчер? Корі Сандерс. Він був дуже швидким і у нього виявилися дуже важкі руки. Я займався боксом 25 років і ніколи не зустрічався з боксером, який би так сильно бив, як Корі Сандерс,

– сказав Кличко.

Нагадаємо, що Володимир Кличко провів бій з Корі Сандерсом 8 березня 2003 року. Тоді українець сенсаційно програв технічним нокаутом уже у другому раунді та втратив чемпіонський титул WBO. Та поразка стала другою в його кар'єрі.

Досягнення Володимира Кличка в боксі

Олімпійський чемпіон-1996.

Чемпіон світу з боксу в хевівейті за версіями WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015), The Ring (2009-2015), WBA (2011-2015).

Всього провів на професійному рівні 69 боїв, у яких здобув 64 перемоги та зазнав 5 поразок.

Закінчив кар'єру у 2017 році після поразки від Ентоні Джошуа.