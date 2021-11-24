Хто вийшов в плей-офф Ліги чемпіонів
Джерело:24 канал
Після перших матчів п'ятого туру Ліги чемпіонів визначилася частина команд, які вийшли в 1/8 фіналу. Динамо після групового етапу покине турнір.
Хто вийшов в плей-офф Ліги чемпіонів
Ще після четвертого туру визначилися чотири команди, які гарантували собі вихід в 1/8 фіналу. Вони виграли чотири перші матчі з чотирьох. Це:
- Баварія
- Ювентус
- Ліверпуль
- Аякс
Варте уваги Динамо забило перший гол в Лізі чемпіонів в цьому сезоні: відео удару Гармаша по воротах Баварії
Після першої половини матчів п'ятого туру до них приєдналися:
- Манчестер Юнайтед
- Челсі
До цих шести команд мають приєднатися ще десять клубів, які і сформують пари плей-офф Ліги чемпіонів. Перед жеребкуванням їх поділять на сіяних та несіяних. До першого кошика потраплять переможці груп, до другого – команди, які посіли другі місця у своїх квартетах.
Під час жеребкування між собою не зможуть зіграти команди з однієї країни, а також ті клуби, які були в одній групі. Жеребкування відбудеться 13 грудня. Матчі плей-офф – у лютому та березні 2022 року.
Хто вилетів з Ліги чемпіонів
Також визначилися і команди, які точно втратили шанс вийти в плей-офф Ліги чемпіонів. Точно вилетіли Мальме, Бешикташ, РБ Лейпциг, Янг Бойз, Зеніт та Динамо.
Динамо без єврокубків
Динамо у своїй групі посіло останнє місце. Команда не зможе обійти Бенфіку навіть у випадку перемоги в Лісабоні в останньому турі. Відтак втратила не лише шанси продовжити боротьбу в Лізі чемпіонів, але й в Лізі Європи – кияни залишилися без єврокубкової весни.