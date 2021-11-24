Після перших матчів п'ятого туру Ліги чемпіонів визначилася частина команд, які вийшли в 1/8 фіналу. Динамо після групового етапу покине турнір.

Хто вийшов в плей-офф Ліги чемпіонів

Ще після четвертого туру визначилися чотири команди, які гарантували собі вихід в 1/8 фіналу. Вони виграли чотири перші матчі з чотирьох. Це:

Баварія

Ювентус

Ліверпуль

Аякс

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Після першої половини матчів п'ятого туру до них приєдналися:

Манчестер Юнайтед

Челсі

До цих шести команд мають приєднатися ще десять клубів, які і сформують пари плей-офф Ліги чемпіонів. Перед жеребкуванням їх поділять на сіяних та несіяних. До першого кошика потраплять переможці груп, до другого – команди, які посіли другі місця у своїх квартетах.

Під час жеребкування між собою не зможуть зіграти команди з однієї країни, а також ті клуби, які були в одній групі. Жеребкування відбудеться 13 грудня. Матчі плей-офф – у лютому та березні 2022 року.

Хто вилетів з Ліги чемпіонів

Також визначилися і команди, які точно втратили шанс вийти в плей-офф Ліги чемпіонів. Точно вилетіли Мальме, Бешикташ, РБ Лейпциг, Янг Бойз, Зеніт та Динамо.

Динамо без єврокубків

Динамо у своїй групі посіло останнє місце. Команда не зможе обійти Бенфіку навіть у випадку перемоги в Лісабоні в останньому турі. Відтак втратила не лише шанси продовжити боротьбу в Лізі чемпіонів, але й в Лізі Європи – кияни залишилися без єврокубкової весни.