Хто вийшов у груповий раунд Ліги чемпіонів
Джерело:24 канал
У четвер, 26 серпня, відбудеться жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів. 32 команди будуть розподілені на вісім груп, в яких будуть боротись за вихід у плей-офф та перемогу в турнірі.
Хто вийшов у груповий раунд Ліги чемпіонів
З 32 команд, які зіграють в лізі чемпіонів, 26 отримали путівки напряму. Ще шість місць розігрується у кваліфікації.
Динамо, як чемпіон України, в цьому сезоні отримав пряму путівку в груповий етап Ліги чемпіонів. Однак вже в наступному році чемпіон України буде змушений пробиватися через сито кваліфікації. Все через падіння України в рейтингу коефіцієнтів УЄФА.
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Через кваліфікацію в цьому сезоні до групового етапу ліги чемпіонів пробивається і Шахтар. Команді залишилося пройти Монако в плей-офф кваліфікації, щоб потрапити до групи.
Клуби, які зіграють в Лізі чемпіонів
- Англія: Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Челсі
- Іспанія: Атлетіко, Реал, Барселона, Севілья, Вільяреал
- Італія: Інтер, Мілан, Аталанта, Ювентус
- Німеччина: Баварія, РБ Лейпциг, Боруссія (Дортмунд), Вольфсбург
- Франція: Лілль, ПСЖ
- Португалія: Спортинг, Порту, Бенфіка
- Росія: Зеніт
- Бельгія: Брюгге
- Україна: Динамо
- Нідерланди: Аякс
- Туреччина: Бешикташ
- Швейцарія: Янг Бойз
- Швеція: Мальме
Ще три учасники визначаться в сьогоднішніх матчах раунду плей-офф. Це переможці пар Шахтар – Монако, Брондбю – Зальцбург, Динамо (Загреб) – Шериф.
Ймовірні суперники Динамо
Під час жеребкування команди будуть розбиті на чотири кошики. В першому кошику будуть переможці шести топових чемпіонів (Англія, Іспанія, Італія, Німеччина, Франція, Португалія), а також переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи минулого сезону.
Команди в решті кошиків будуть розташовані згідно з власним рейтингом. Динамо в цьому рейтингу на 29-у місці.
Кошик Динамо буде залежати від Шахтаря
Якщо Шахтар зуміє пройти у груповий етап Ліги чемпіонів, то саме "гірники" будуть у третьому кошику. Динамо ж опуститься в четвертий кошик. Якщо ж далі пройде Монако, то Динамо буде у третьому кошику під час жеребкування
- Кошик 1: Челсі, Баварія, Манчестер Сіті, Атлетіко, Вільяреал, Інтер, Спортинг, Лілль.
- Кошик 2: Реал, Барселона, Ювентус, Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Ліверпуль, Севілья, Боруссія (Дортмунд)
- Кошик 3: Порту, Аякс, РБ Лейпциг, Бенфіка, Аталанта, Зеніт, Бешикташ, Динамо (?)
- Кошик 4: Мілан, Вольфсбург, Брюгге, Янг Бойз, Мальме
З ким не зіграє Динамо
Традиційно УЄФА розводить українські та російські клуби. Тож якщо Динамо опиниться у четвертому кошику, то не потрапить до групи з російським Зенітом.
Коли відбудуться матчі
На груповому етапі Ліги чемпіонів передбачено шість ігрових тижнів. Чотири групи грають матчі у вівторок, команди з решти чотирьох груп – у середу. Перші дві ігри починаються о 20:00, ще шість – о 22:00.
Дати матчів
- 14/15 вересня
- 28/29 вересня
- 19/20 жовтня
- 2/3 листопада
- 23/24 листопада
- 7/8 грудня
Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів відбудеться 26 серпня о 19:00.