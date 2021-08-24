Циганков увійшов у топ-5

Циганков забив 62-й м'яч в УПЛ. В елітному дивізіоні Циганков вражав ворота 17 клубів.

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При цьому частіше за інших змушував виймати м'яч з сітки голкіперів Маріуполя – 9 разів, Зорі – 7, Десни, Карпат та Олімпіка – по 6.

Тим часом Віталій Буяльський, поставивши два автографа у воротах чернігівців, довів лік своїх голів за "біло-синіх" в чемпіонатах України до 30 і ділить тепер 15-й рядок у бомбардирському рейтингу киян з Артемом Бэсєдіним. А загальна кількість м'ячів, забитих Віталієм за Динамо, досягло 45.

Топ-10 бомбардирів Динамо у чемпіонатах України