Не лише Шахтар: хто вилетів з Ліги чемпіонів до Ліги Європи

Після закінчення групового етапу Ліги чемпіонів, визначилися і команди, які продовжать свій виступ в плей-офф Ліги Європи. Таких команд вісім, і серед них опинився донецький Шахтар.

Команди, які в групі Ліги чемпіонів посіли треті місця, вилітають в Лігу Європи. Там вони розпочинають виступ з так званих "стикових матчів". Фактично це є 1/16 фіналу Ліги Європи.

Варте уваги Хто вийшов в плей-офф Ліги чемпіонів 2022/2023

Команди з Ліги чемпіонів на цій стадії турніру потрапляють до числа несіяних. Їх суперниками будуть команди, які посіли другі місця в групах Ліги Європи. Однак один проти одного не зможуть зіграти команди з однієї країни

Хто з Ліги чемпіонів вилетів до Ліги Європи

Аякс (Нідерланди)

Баєр (Німеччина)

Барселона (Іспанія)

Зальцбург (Австрія)

Севілья (Іспанія)

Спортінг (Португалія)

Шахтар (Україна)

Ювентус (Італія)

Команди, які посядуть другі місця в групах Ліги Європи, визначаться після матчів в четвер, 3 листопада.

Жеребкування цієї стадії турніру відбудеться в понеділок, 7 листопада.

Матчі 1/16 фіналу Ліги Європи відбудуться 16 та 23 лютого 2023 року. Переможці пар вийдуть в 1/8 фіналу Ліги Європи, де їх суперниками на цій стадії турніру стануть переможці груп.